Какие города получат платежки со сниженными тарифами первыми

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Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти начали пересматривать тарифы для населения.

– Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%, – написал он.

Гончарук призвал всех представителей власти на местах активно приобщаться к процессу.