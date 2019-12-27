Какие города получат платежки со сниженными тарифами первыми

- 27 груд. 2019
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Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти начали пересматривать тарифы для населения.
– Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%, – написал он.
Гончарук призвал всех представителей власти на местах активно приобщаться к процессу.
– Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины. «И мы только начинаем!» —говорится в сообщении премьера.
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