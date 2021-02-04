Українську "молочку" продаватимуть до Лівану

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У лютому 2021 року відкривається новий ринок збуту української молочної продукції у Лівані. Про це повідомляє посольство України у Ліванській Республіці, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

«Компетентні органи України та Лівану, у тісній взаємодії Міністерства закордонних справ України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів погодили двосторонню форму ветеринарного сертифікату на експорт молока і молочних продуктів з України до Лівану»,

– йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в Лівані.

Це розширює ринки збуту української молочної продукції та створює додаткові можливості для ведення бізнесу експортерам з України, наголошують у посольстві.

«Через економічну кризу у Лівані значно впав імпорт молочної продукції з Європи. Тому, зважаючи на співвідношення «ціна-якість», українські продукти будуть дуже конкурентними. У 2019 році імпорт молочних продуктів складав 292 млн доларів, у 2020 упав до 127 млн. Тому утворилася ніша, яку можуть зайняти українські виробники. При цьому особливий інтерес будуть становити і українські тверді сири»,

– повідомив у коментарі Радіо Свобода посол України у Лівані Ігор Осташ.

За його словами, на ліванському ринку є великий попит на йогурти і сметану, «а українське масло надзвичайно популярне у виробників знаменитих ліванських солодощів».

«Мені особисто тут бракує кефіру, якого немає на полицях ліванських маркетів. Сподіваюсь, тепер буде! Ну а українці можуть спробувати ліванський лябан, назва якого співзвучна з назвою країни»,

– сказав Ігор Осташ.

У Лівані живе понад 6 мільйонів людей. Ця країна межує на півночі і сході з Сирією, на півдні з Ізраїлем, а на заході омивається Середземним морем.