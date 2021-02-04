Українці зможуть за винагороду повідомляти про корупцію онлайн

Завантажте мобільний додаток сайту

Українці зможуть онлайн повідомляти про корупцію за винагороду. В держаі з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію, повідомляє NNS , посилаючись на ZAXID.NET.

У четвер, 4 лютого, Верховна Рада підтримала запуск в Україні Єдиного порталу повідомлень про корупцію. Законопроект №3450 у другому читанні підтримали 253 нардепи.

Згідно з документом, з порталом зможуть у цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

Нагороду викривачу мають виплачувати не після рішення суду, а після реального стягнення коштів з корупціонера у дохід держави. Такі зміни передбачені до Кримінального процесуального кодексу. В документі залишилася можливість анонімного повідомлення про факт корупції. Проте, якщо громадянин залишає анонімне повідомлення, винагороду він, звісно, не отримає.

Слід зазначити, що НАЗК просило звільнити себе від обов'язку вступати в судові справи на стороні викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій у масштабах країни.

Тепер у законі прописали, що НАЗК має залучатися до судового процесу, якщо у ньому бере участь викривач.

Раніше ми повідомляли: Верховний суд відмовився відкривати справу через указ Зеленського про відсторонення голови КСУ Тупицького