Україні загрожує загальносистемна аварія в енергосистемі - НКРЕКП

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Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Про це сказано в заяві Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передає NNS.

«Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам»,

— наголошують у регуляторі.

За даними НЕК "Укренерго", станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС з листопада 2020 року зменшилися у 5,7 разів - до 436,8 тис т. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях — Луганській та Слов’янській ТЕС.

«Разом з цим, за даними Міністерства енергетики, станом на 2 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис т (291 тис т – газового вугілля та 140,9 тис т – антрациту). Поточні запаси вугілля в 5,5 разів менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн т)»,

— йдеться у повідомленні.

Нацокмісія з тарифів нагадала, що 25 січня 2021 року ухвалила рішення щодо проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ "ДТЕК Східенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "Центренерго" та ПАТ "Донбасенерго".

Перевірки здійснюють щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом відповідного палива для роботи в опалювальний період 2020-2021 років.

«У разі виявлення порушень за результатами перевірок НКРЕКП застосує до відповідних суб’єктів господарювання санкції в рамках чинного законодавства»,

— додали у відомстві.