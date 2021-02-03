В Україні видали першу ліцензію в сфері грального бізнесу

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ТОВ "Спейсікс" ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Рішення комісії №34 від 2 лютого 2021 року опубліковано на сайті регулятора, передає LIGA.net, інформує NNS.

У пресрелізі компанії CEO Cosmolot Сергій Потапов назвав отримання ліцензії – важливим кроком.

"Шлях до легалізації був довгим, але створення "білого" ринку того варте... Варто віддати належне Комісії – здорово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію "виходити на світло". Казино – це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним",

– зазначив він.

За словами Потапова, в найближчих планах казино – поліпшення досвіду користувача з продуктом і зміна сприйняття азартних ігор в Україні.

За даними сервісу Contr Agent, ТОВ "Спейсікс" зареєстровано 28 березня 2020 року. Статутний капітал товариства – 30 млн грн. Керівник і кінцевий бенефіціар компанії – Сергій Потапов, 1987 р.н. У Держреєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ "Спейсікс" є власником знака для товарів і послуг "КОСМОЛОТ".

Нагадуємо:

14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію азартних ігор. Розробкою законопроэкту про гральний бізнес займався Борис Баум, колишній топменеджер російської VS Energy і великої мережі готелів Premier. В Офісі президента не виключали, що він може очолити орган, який регулює ринок азартних ігор.

11 серпня президент Зеленський підписав закон про проведення азартних ігор.

23 вересня створено регулятор на гральному ринку – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

15 січня 2021 року регулятор відхилив усі пропозиції, подані заявки претендентів на отримання ліцензій з надання послуг проведення та організацій азартних ігор.