В Україні видали першу ліцензію в сфері грального бізнесу

03 лют. 2021
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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ТОВ "Спейсікс" ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Рішення комісії №34 від 2 лютого 2021 року опубліковано на сайті регулятора, передає LIGA.net, інформує NNS.

У пресрелізі компанії CEO Cosmolot Сергій Потапов назвав отримання ліцензії – важливим кроком.

"Шлях до легалізації був довгим, але створення "білого" ринку того варте... Варто віддати належне Комісії – здорово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію "виходити на світло". Казино – це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним",

– зазначив він.

За словами Потапова, в найближчих планах казино – поліпшення досвіду користувача з продуктом і зміна сприйняття азартних ігор в Україні.

За даними сервісу Contr Agent, ТОВ "Спейсікс" зареєстровано 28 березня 2020 року. Статутний капітал товариства – 30 млн грн. Керівник і кінцевий бенефіціар компанії – Сергій Потапов, 1987 р.н. У Держреєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ "Спейсікс" є власником знака для товарів і послуг "КОСМОЛОТ".

Нагадуємо:

  • 14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію азартних ігор. Розробкою законопроэкту про гральний бізнес займався  Борис Баум, колишній топменеджер російської VS Energy і великої мережі готелів Premier. В Офісі президента не виключали, що він може очолити орган, який регулює ринок азартних ігор.
  • 11 серпня президент Зеленський підписав закон про проведення азартних ігор.
  • 23 вересня створено регулятор на гральному ринку – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.
  • 15 січня 2021 року регулятор відхилив усі пропозиції, подані заявки претендентів на отримання ліцензій з надання послуг проведення та організацій азартних ігор.

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Автор: Маруся Оффон

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