У 2021 році Україна очікує від МВФ $2,2 млрд

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Україна очікує отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду протягом 2021 року.

Про це повідомив очільник Нацбанку України Кирило Шевченко в коментарі Reuters, передає Громадське, інформує NNS.

Він додав, що решту грошей у межах програми Київ планує отримати вже у 2022 році. Затверджена у червні минулого року програма МВФ передбачає загалом 5 мільярдів доларів для підтримки економіки України, яка постраждала від пандемії.

Зазначимо, що вперше з моменту відновлення перемовин із МВФ у грудні минулого року українські високопосадовці озвучили очікування від них. У 2020 році програма співпраці з Фондом була зірвана через побоювання щодо темпів реформ.

Шевченко також уперше повідомив Rueters, що уряд планує випустити єврооблігації на суму приблизно 2,4 мільярда доларів у 2021 році.

Глава Нацбанку повідомив, що робота місії МВФ в Україні триває, і за результатами цього тижня стане ясніше, яких домовленостей вдасться досягти й коли МВФ надасть перший транш. Він додав, що, ймовірно, парламенту буде потрібно ухвалити ще низку законопроєктів, аби виконати умови для додаткових позик. Яких саме, він не уточнив.

Шевченко переконує, що НБУ виконує свої зобов'язання перед МВФ, попри колишні побоювання щодо незалежності установи, коли її попередній очільник Яків Смолій пішов у відставку. Тоді він заявив про систематичний політичний тиск.

Нацбанк також очікує, що іноземні інвестори принесуть приблизно 1 мільярд доларів, купивши цьогоріч державні облігації на внутрішньому ринку.

«На міжнародних ринках з'явився новий оптимізм... Ми сподіваємося, що цей оптимізм не обійде стороною Україну»,

— сказав Шевченко.

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