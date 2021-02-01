В Україні найближчим часом подорожчає хліб

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В Україні найближчим часом зростуть ціни на хлібо-булочні вироби, повідомляє NNS , посилаючись на "ПроАгро Груп".

Суттєве зростання вартості сировини, газу та електроенергії для виробників хлібу та хлібобулочних виробів призвело до зростання собівартості на 10-15%, що найближчим часом відіб’ється на цінниках в магазинах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що уряд намагається знайти рішення для запобігання швидкому зростанню вартості продукту №1, у тому числі через інтервенції з державного резерву та Аграрного фонду, але це швидко цього зробити не вдасться. Поки від суттєвого та швидкого зростання вартості хліба споживача захищає декларування цін торгівлею.

Також Дорошенко додав, що в умовах дестабілізації ринків через пандемію та погодні фактори уряд готовий дозволити ввести в Україну до 260 тис. тонн цукру-сирцю з тростини.

"Ще 17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції", яким знижується ставка ПДВ на яловичину, свинину, молочні вироби, соняшникову олію, цукор та вироби з зерна з 20% до 14%. До сьогодні він не підписаний Президентом України, що не дає можливості в умовах зростання вартості продуктів отримати можливість виробникам та торгівлі стримувати таке зростання",

- зауважив Олексій Дорошенко.

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