Сьогодні Україна починає експорт електроенергії з РФ

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Україна може в понеділок 1 лютого отримати 1 млн кВт-год електроенергії з РФ, повідомляє NNS , посилаючись на Інтерфакс Україна.

Упродовж кількох годин 1 лютого в Україну запланований імпорт електроенергії з Російської Федерації, свідчать дані сайту ENTSO-E.

Згідно з даними, впродовж трьох годин, з 12.00 до 15.00 за к.ч., плануються постачання 200 МВт-год щогодини, з 20.00 до 21.00 - по 200 МВт-год, з 21.00 до 23.00 - по 100 МВт-год.

Відповідно до даних добових аукціонів НЕК "Укренерго" з розподілу міждержавних перерізів, оприлюднених на сайті ОСП, доступ до перерізу "Росія-Україна" на 1-2 лютого викупило ТОВ "ОНК-Груп".

На 1 лютого результати такі: по 300 МВт на три години вдень (12.00-14.00), а також з 20.00, і по 200 МВт ще дві години ввечері 21.00-22.00. На 2 лютого: по 200 МВт на 12.00-14.00 і на 20.00, і по 100 МВт на дві години ввечері 21-22.00.

Як повідомлялося, ТОВ "ОНК-Груп" зареєстроване в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником зазначений Віктор Мілевський.

За результатами місячного аукціону доступ до перерізу "Росія-Україна" з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "НЕК", ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ "Стімекс". У результаті трейдери викупили 11,5% доступної пропускної спроможності на місяць і її третину - на період 15-28 лютого.

На ринку електроенергії працює ТОВ "Стімекс", бенефіціарами (по 50%) якого є Ольга Дячик і Сергій Дружук, котрий раніше працював генеральним директором в "ПАККО Холдинг", - ритейлері та операторі магазинів "Вопак" і "Пакко" в Західній Україні. На початку липня 2019 року компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії. Згідно з даними сайту StimexEnergy, їхніми пріоритетними клієнтами в постачанні е/е є ТЦ і ТРЦ.

Засновником ТОВ "НЕК" є ТОВ "Агентство інвестиційного менеджменту", президентом якого зазначений колишній глава "Регіональної газопостачальної компанії" Дмитра Фірташа Олександр Притика. Як зазначено на сайті агентства, воно займається питаннями, пов'язаними з ПЕК, від консалтингу до постачань енергоресурсів.