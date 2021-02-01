IKEA відкрила свій перший магазин в Україні (фото)

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Компанія IKEA 1 лютого відкрила перший фізичний магазин в Україні у київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Про це повідомляє The Village Україна, передає NNS.

Магазин працюватиме у міському форматі.

На відкритті був присутній міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, з компанією IKEA домовляються про виробництво товарів в Україні.

Магазин ТРЦ Blockbuster Mall – перший магазин ІКЕА в міському форматі у регіоні Південно-Східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія).

«Такий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої – стати ближчою до людей у центрі міст та зробити свої рішення та послуги для дому ще доступнішими»,

– пояснили у компанії.

Компанія IKEA офіційно підтвердила відкриття першого фізичного магазину в Україні 29 січня.

У травні 2020 року IKEA запустила в Україні онлайн-магазин. Та потім тимчасово обмежила оформлення онлайн-покупок через великий попит на товари.

Зараз в Україні працюють три пункти видачі товарів IKEA. Один – на Позняках в «Aшан Рів Гош», другий – на Теремках у «Метро Кеш енд Кері», третій – у Lavina Mall.