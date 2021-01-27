Банкам заборонили прописувати умови договорів дрібним шрифтом

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Національний банк заборонив фінансовим установам прописувати умови договорів дрібним шрифтом. Це стосується договорів про споживчий кредит, депозити та відкриття або ведення поточного рахунку.

Як повідомляє пресслужба регулятора, текст договору має бути викладений розміром шрифту не менш як 11 друкарських пунктів. Про це пише Громадське, передає NNS.

Окрім того, відтепер у договорі депозиту потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу. У договорі споживчого кредиту — перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів.

Також банкам заборонили включати до договорів «недобросовісні норми», які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду. Банкам заборонили й без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги.

Водночас в НБУ наголошують, що нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг (оферту). Вони стосуються договорів, які безпосередньо підписує споживач, зокрема й на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. Оферта не може суперечити індивідуальній частині договору.

Тепер банки мають три місяці до 27 квітня 2021 року, щоб налаштувати свою роботу відповідно до нових норм та розкрити повну інформацію у договорах.

Дрібний шрифт в договорі від банку

Іноді в кредитних договорах фінустанови прописують комісію за видачу кредиту і комісію за дострокове погашення. Також банки іноді прописують комісію за відкриття й ведення позичкового рахунку, оскільки це їхній обов’язок, а не пропонована послуга.

Записати дрібним шрифтом можуть і можливість без повідомлення клієнтові збільшувати кредитний ліміт і непомітно заганяти в більший борг. А ще — платну послугу з підключення клієнта до сервісу мобільного банку та смс-оповіщення.