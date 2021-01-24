Де в Україні найдорожча земля

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Станом на 1 січня 2021 року найдорожча рілля в Україні знаходиться в Черкаській області – 33 646 грн за 1 га, повідомляє NNS , посилаючись на news.finance.ua.

Повідомляється, що також понад 30 тис. грн за 1 га оцінюється земля в Дніпропетровській (30 251 грн), Донецької (31: 111 грн.), Кіровоградській (31 888 грн), Одеської (31 017 грн), Полтавської (30 390 грн), Харківської ( 32 237 грн), Хмельницькій (30 477 грн) і Чернівецькій (33 264 гривні) областях.

«Найдешевше – 21 411 гривень – у Житомирській області, лише небагато чим дорожче коштує земля в Волинській (21 806 грн), Львівської (21 492 грн) та Рівненській (21 938 грн.) областях. Оскільки вартість продажу земель сільськогосподарського призначення не може бути менше їх нормативної грошової оцінки, на думку Держгеокадастру, найдорожча земля в Україні знаходиться в Черкаській області»,

– зазначається у матеріалі.

Вартість землі у «тіньовиків» дізнавалися через моніторинг оголошень про продаж земельних паїв в інтернеті.

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Згідно оголошенням про продаж землі, розміщених на сайті OLX.ua, черкаська земля дійсно цінується продавцями, мабуть, найбільше, наприклад, $40 тис. за 4,8 га в Христинівському районі або $30 тис. за 2,6 га в Чорнобаївському районі регіону. У ціні і землі в Одеській області, наприклад, 4,5 га пропонують за $50 тис. в Комінтернівському районі. Згадувані серед найдорожчих, на думку Держгеокадастру, землі в Дніпропетровській і Кіровоградській областях можна купити в середньому від $2150 і $3050 відповідно. Близько $3350 за гектар попросять в Богодухівському районі Харківської області.