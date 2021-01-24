У Зеленського очікують економічний ріст у 2021 році

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Радник президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що в 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках і монетарній політиці НБУ, повідомляє прес-служба Офісу президента України, передає NNS , посилаючись на Інтерфакс Україна.

"Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки",

– йдеться в повідомленні на сайті президента в неділю.

Радник президента України відзначив поліпшення ситуації на світових фінансових ринках.

"Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го Президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали «тихі гавані», зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій",

– зазначив він.

Ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання, за словами Устенка, можуть бути державні програми стимулювання економіки, такі як "Велике будівництво", і спорудження великих інфраструктурних об'єктів, адже це сприяє появі робочих місць, підтримує вітчизняне машинобудування та ін.

"Крім того, є прогноз, що у 2021 році світ вийде з кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Україна почне отримувати вакцину. Постійно тривають переговори з боку МОЗ, Президент України спілкується з лідерами іноземних держав щодо можливості отримання Україною вакцини, і є надія, що це буде реалізовано досить швидко",

– наголосив Устенко.

На думку радника президента України з економічних питань усі ці чинники сприятимуть виходу української економіки на траєкторію відновлення,

"Відновлювальна траєкторія буде у 2021 році на рівні 4-4,5% росту. Можливо, зростання буде навіть більшим, якщо вдасться активно залучати в економіку інвестиційний ресурс – і не тільки ззовні, а й всередині країни",

– підсумував Устенко.

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