Потрібно терміново від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі - Вітренко

Завантажте мобільний додаток сайту

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко вважає питанням національної безпеки приєднання до європейської енергосистеми замість енергосистем Білорусі та Росії.

Про це він заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», пише Громадське, передає NNS.

«Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ, об’єднуватися з європейською системою. І це якраз буде одним із головних моїх завдань, щоби ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де є прозора ціна»,

— сказав він.

Вітренко наголосив, що це буде в інтересах енергетичної безпеки Україна, а «енергетична безпека — національна безпека».

Це питання він порушив під час обговорення держрегулювання ціни на газ в Україні, постанову про яке нещодавно ухвалив уряд. Так, Вітренко пояснив встановлену ціну 6,99 грн за кубометр необхідністю виплачувати субсидії тим, хто не може сплачувати за газ ринкову ціну.

«В Україні багато людей, які й по три гривні платити не можуть. Вони отримують субсидії. Для того, щоб надавати гроші на субсидії, десь їх потрібно брати. Є "Нафтогаз", який продає по 7. Але ця різниця потім іде на субсидії людям, які не можуть платити й по три гривні»,

— пояснив очільник Міненерго.

Нагадуємо:

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу. Однак у січні після підвищення цін на газ у кількох областях розпочалися «тарифні» протести.

Після масових протестів уряд встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр (зараз тариф становить від 6,99 до 10,8 гривні). Така ціна діятиме з 1 лютого й до завершення опалювального сезону або до скасування карантину (проте не довше ніж до 31 березня). Крім того, НКРЕКП знизила максимальний тариф на розподіл (доставлення) газу до 1,79 гривні за кубометр.