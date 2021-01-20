Уряд прийняв важливе рішення щодо зарплат вчителів

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Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця – Шмигаль. Відтепер розрахунок зарплат працівникам освіти здійснюватиметься по-новому. Рішення прийняли сьогодні, 20 січня, під час чергового засідання Уряду, повідомляє NNS , посилаючись на ПІК.

Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ і виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн.

«Для нас одним з пріоритетів є збільшення виплат вчителям і лікарям. Сьогодні уряд затверджує нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Наше рішення сьогодні дає можливість збільшити зарплати вчителям вже в цьому місяці майже на 20%»,

– сказав Шмигаль.

Заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня – на 8,4%.

Пояснення від Сергія Шкарлета у його Телеграм-каналі:

наприклад, посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

Усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів.