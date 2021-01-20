НКРЕКП перевірить компанію ДТЕК

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Регулятор перевірить енергокомпанії після заяв про нестачу вугілля на ТЕС. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Економічну правду.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

Про це йдеться у постанові НКРЕКП.

Позапланові невиїзні перевірки регулятор проводитиме на АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО".

В обґрунтуванні до постанови зазначається, що перевірки зумовлені зверненням "Укренерго" та наданням документів, що підтверджують вказані порушення. Так, компанія повідомила про те, що "поставки вугілля не відповідають потребам", а запаси вугілля "майже в п'ять разів нижчі минулорічних - у цей період 2020 року запаси вугілля складали 2375 тис. т"

"За таких умов вугілля на складах ТЕС при щодобових витратах 70-75 тис. т. вистачить менше ніж на тиждень, що неприпустимо в зимовий період",

- йдеться у документі.

"Укренерго" також зазначає, що "загрозою для операційної безпеки енергосистеми є неналежний технічний стан обладнання теплових електростанцій".

Так, регулятор перевірить дотримання вимог щодо необхідних резервів вугілля "з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно із правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади".

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