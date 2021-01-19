Українцям у 2021 році хочуть підвищити зарплати: кому й наскільки пощастить

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В Україні 23% роботодавців збираються збільшити зарплати своїм співробітникам у 2021 році. Це явний прогрес, адже 2020-го збільшували оплату праці лише 9% наймачів.

Яких саме сфер це стосуватиметься 2021-го і як поліпшиться ситуація на ринку праці порівняно з минулим роком – у своєму матеріалі повідомляє OBOZREVATEL, передає NNS.

Згідно з даними Державної служби статистики, 2020 року, як і в попередні роки, зростання зарплат стабільно наявне майже в усіх галузях. Починаючи з 2018-го, найбільше зросли зарплати працівників:

сільського господарства;

логістики;

страхування;

інформації і телекомунікацій;

держуправління;

оборони;

служб кур'єрської доставки (кур'єрів).

Як стверджує керівник із політичних питань Київської школи економіки, колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, незважаючи на коронакризу, динаміка зростання зарплат українців у 2021-му не буде сильно відрізнятися від попередніх років:

"Ситуація зі зростанням зарплат зазвичай стабільна з року в рік. Зараз економіка кардинально не змінилася, тому змін чекати не варто. Можна зробити висновок, що в 2021-му зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було наявне раніше в 2018-2019 роках".

За останній рік погіршилася лише ситуація в галузях, які найбільше страждають від локдаунів. Частково впали зарплати працівників сфери тимчасового розміщення та організації харчування. А найрізкіше зменшення окладів – у сфері авіаційного транспорту. Якщо порівняти з 2018-м роком, то середня зарплата тут упала більш ніж на 40%, і поки кордони залишаються закритими, ситуація з оплатою праці в авіації не покращиться.

Що очікує на ринок праці

Ситуація на ринку праці 2020-го складалася несприятливо для багатьох сфер, зокрема для туризму та обслуговування. Прогнозовано – безробіття істотно зросло. За останніми даними, в Україні 1 млн 643 тис. безробітних. Це не критично, але й не мало. Приблизно з такими самими показниками ми входимо в 2021-й. Чи буде щось змінюватися – залежить від політики держави.

На думку експертки ринку праці Тетяни Пашкіної, щоб ситуація з працевлаштуванням покращилася, українським роботодавцям бракує належної мотивації та підтримки під час кризи:

"Ті роботодавці, які були відповідальними, офіційно брали на роботу, виплачували простій, а не розганяли співробітників, державою не заохочувалися. Бракує програми, яка б допомагала співробітникам і роботодавцям компенсувати незароблені гроші. Ті ж 8 тис. було отримати не так просто й отримали їх не всі".

З огляду на те, що деякі сфери через обмеження потребують меншої кількості співробітників, держава повинна вкластися в перекваліфікацію тих працівників, які опинилися "за бортом". Зокрема, через Державний центр зайнятості дозволити їм опанувати нові професії в сфері діджитал, упевнена Тетяна Пашкіна. Але роботу в цьому напрямі не проводять.

Павло Кухта зі свого боку впевнений, що для збільшення зайнятості населення просто необхідна реформа трудового законодавства.

"У нас ще "радянський" Трудовий кодекс і він стримує розвиток. Він виписаний під кадрові процеси радянської промисловості. Якщо дивитися на досвід європейських країн, то чим більше зарегульовані правила ринку праці, тим вищий рівень безробіття. Потрібно раціоналізувати цей кодекс, зробити його більш відповідним сучасним правилам ринку праці. Наприклад, внести туди гнучкі форми зайнятості",

– каже фахівець.

Скільки отримають бюджетники?

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства розвитку економіки на найближчі роки, середня зарплата українців у 2021-му зросте на 12,1% і становитиме 13 632 грн. Передусім підвищення стосуватиметься бюджетників: медиків і педагогів. Спочатку йшлося про підвищення в рази. Але згодом обійшлися набагато скромнішими сумами.

Мінімальний тарифний розряд для бюджетника з 1 січня 2021-го склав 2670 грн, а з 1 грудня він виросте до 2893 грн. Відповідно зарплата лікарів зросте цього року на 30%. Підвищувати її будуть у два етапи.

Оклад медсестри виросте:

в січні з 3 849 до 4 619 грн;

в грудні до 5004 грн.

Ставка лікаря – наприклад, хірурга першої кваліфікації – виросте:

в січні з 5385 до 6461 грн;

в грудні до 7001 грн.

У медичних працівників, крім окладів, є і надбавки. Зарплата того ж хірурга разом із надбавками становитиме приблизно 13 тис. грн. Але для співробітника з чималим досвідом і колосальної відповідальністю це зовсім небагато. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не підтримав бюджет-2021 і звертався до депутатів із проханням додатково підвищити зарплати медикам. За його словами, лікарі повинні отримувати 23 тис. грн, середній медперсонал – 17, а молодший – 12 тисяч. Але до цих вимог не дослухалися.

Для порівняння, наші сусіди поляки пропонують лікарям зарплату в рази вищу – 200-300 тис грн. Ба більше, з кінця осені вони суттєво спростили умови працевлаштування для наших фахівців. Тепер українським медикам потрібно лише знайти лікарню в Польщі, готову їх працевлаштувати, зібрати документи, що підтверджують освіту й рід діяльності, а також написати заяву про знання мови.

Зарплата 13 тис. грн, на жаль, не дуже мотивує наших лікарів залишатися в Україні. За даними Профспілки медичних працівників, раніше нашу країну щорічно залишали близько 6000 фахівців. Але з цього року, через спрощення умов, цифра може збільшитися.

Друга велика категорія претендентів на підвищення окладу – вчителі. Їхні зарплати з надбавками виростуть у середньому на 26%.

для молодого вчителя без досвіду – з 7580 грн до 9511 грн;

для вчителя вищої категорії – з 10 600 до 13 400.

Кабінет міністрів планував збільшити зарплати вчителям на більшу суму. Згідно з постановою Кабміну №822 повинні були провести перерахунок окладів педагогів. Тільки мінімальний оклад становив би 2,5 прожиткових мінімуми – 6810 грн. Але рішення скасували.

Середня зарплата в Україні зазвичай зростає набагато швидше, ніж економіка. Це відбувається тому, що українські роботодавці конкурують з роботодавцями сусідніх, економічно більш розвинених держав.

Там зарплата значно вища і, щоб мотивувати співробітників залишатися в країні, наші роботодавці так само змушені її підвищувати. 2021-го року українцям дійсно варто очікувати зростання заробітних плат майже в усіх галузях. Але кому пощастить найбільше, а де знову чекати скорочень – прогнозувати складно. Адже карантинні обмеження постійно змінюються, і яка сфера діяльності може потрапити під заборону або ввійти в кризовий період за збігом обставин – нікому не відомо.