В Україні подорожчають залізничні квитки

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Вже з березня 2021 року в Україні проводитимуть індексацію пасажирських перевезень "Укрзалізницею", внаслідок чого зросте ціна на квитки на потяги, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua.

Відповідну заяву зробив голова Мінінфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, індексація тарифів на залізничні перевезення не проводилася від 2018 року.

"Індексація планувалася у 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки",

– повідомив міністр.

Криклій також розповів, що зекономити до 40% на купівлі квитків можна, якщо робити це заздалегідь.

Міністр додав, що наразі рухомий склад "Укрзалізниці" "в не дуже хорошому стані". Протягом 30 років він не оновлювався. До кінця цього року планують оновити до ста вагонів на українській залізниці, наголосив Криклій й додав, що на нинішній рік також заплановане оновлення станцій та зупинок потягів.