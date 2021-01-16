В Україні підвищать ЄСВ та ПДФО – Третьякова

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В Україні розробляють систему фінансування накопичувальних пенсій. Воно відбуватиметься за рахунок підвищення єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Ліга.Фінанси.

Обидва податки зростуть на 2 процентних пункти – до 24 і 20% відповідно. Про це LIGA.net повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нардеп зазначила, що це було одне з компромісних рішень, досягнутих разом з Міністерством соціальної політики. Також, за її словами, комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вже отримав від Мінсоцполітики оновлений текст відповідного законопроекту (2683д).

Перед формуванням остаточного тексту законопроекту, профільний комітет очікує висновок Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Національного банку.

Третьякова додала, що поки відомо, що система буде працювати через центральний адміністратор – спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців. Нардеп повідомила, що очікує від голови НКЦПФР Тимура Хромаєва змінений текст, який регулює діяльність центрального адміністратора.

"У нас є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії",

– розповіла Третьякова.

Вона припускає, що до кінця лютого законопроект, який регулює накопичувальні пенсії, буде доопрацьований і внесений до порядку денного Верховної Ради до голосування в першому читанні.

"До закінчення п'ятої сесії законопроект приймуть в цілому. Шанси є",

- сказала Третьякова.

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Законопроекти №2683 і №4408 про введення обов'язкових накопичувальних пенсій і професійної накопичувальної системи не були розглянуті депутатами Верховної Ради в минулому році, через слабку комунікацію Кабміну і парламенту за погодженням концепцій законопроектів.

У Верховній Раді зареєстровано Другий законопроект № 4408-1 про створення професійної накопичувальної пенсійної системи, в якій на обов'язковій основі братимуть участь громадяни, які працюють на шкідливих виробництвах або у важких умовах праці, що дає право на пільгову пенсію.