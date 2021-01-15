Комісія з азартних ігор відхилила всі подані заявки на отримання ліцензій

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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей відхилила всі подані заявки претендентів на отримання ліцензій із надання послуг проведення та організацій азартних ігор.

Список тих, хто подав заявки, і причини відмови опубліковані на офіційному сайті комісії, пише liga.net, передає NNS.

Згідно з опублікованими даними, заявки на ліцензії з надання гральних послуг в онлайні подали: букмекерська контора Parimatch, розробники ігрового програмного забезпечення GameDev, СпейсІкс і Фангейм.

Заяви на проведення і організацію азартних ігор в офлайні подали компанії: Імперія азарту, Волна 4444 та ігровий клуб Лорд.

Причини відмови для всіх операторів схожі – неправильне оформлення документів.

"З приводу відмови: на жаль, досі не вдається узгодити з деякими центральними органами виконавчої влади питання щодо дозволів на приміщення. Це стратегічне питання",

– прокоментував ситуацію заступник консультаційно-експертної ради при комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Борис Баум у коментарі до одного з постів у Facebook.

Щоб не створювати прецедент із несвоєчасного розгляду заявок, комісія вирішила не брати документи, додав Баум.

"Це стосується в основному наземних ліцензій. Щодо інших ліцензіатів – були неправильно заповнені документи. Упевнений, що до кінця місяця перші ліцензії будуть видані",

– написав заступник експертної ради.

Нагадуємо, 14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію азартних ігор. Розробкою законопроєкту про гральний бізнес займався Борис Баум, колишній топменеджер російської VS Energy і великої мережі готелів Premier. В Офісі президента не виключали, що він може очолити орган, який регулює ринок азартних ігор.

11 серпня, президент Зеленський підписав закон про проведення азартних ігор.

23 вересня створений регулятор на гральному ринку – Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей.