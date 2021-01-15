Кабмін запевнив МВФ, що держрегулювання цін на газ не буде

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Уряд у ході діалогу з Міжнародним валютним фондом запевнив, що жодного державного регулювання цін на ринку газу не буде.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24", коментуючи умову Міжнародного валютного фонду щодо ринкових цін на газ в Україні, пише Укрінформ, передає NNS.

"Ми ведемо діалог. Зараз в Україні працює місія МВФ. Ми ведемо діалог на рівні міністерства, Кабінету Міністрів - вони чули аргументи, розуміють, про що йде мова. Ми наголошуємо, що не відмовляємося і не збираємося відмовлятися від ринкових відносин у сфері продажу газу побутовим споживачам. Ми запровадили прайскеп верхньої межі, але жодного держрегулювання не передбачається",

- зазначив прем'єр.

Він наголосив, що обмеження на рівні 6,99 грн не означає, що уряд відмовиться від ринку газу.

Раніше ми писали: Уряд знизить ціни на газ для населення і надасть субсидії тим, хто використовує електроенергію для опалення

"В Україні у минулому році запровадили ринок газу. Це дало можливість отримувати справедливу ринкову ціну. Сьогодні, на жаль, у зв'язку з ринковими факторами ціна на ринку зростає",

- відзначив Шмигаль.

Також Кабмін займається питанням формування річного тарифу.

"Ми будемо вивчати річний продукт. Можливо, він буде дешевшим. Можливо, ціна буде коливатися. Але це буде зрозуміла ціна",

- додав Шмигаль.

Нагадуємо, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.