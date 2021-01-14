Чому в Україні дорожчають яйця?

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Подорожчання яєць, яке ми бачимо в торговельних мережах, зумовлено як мінімум трьома факторами. Про це повідомила головний редактор AgroPolit.com Наталія Білоусова в ефірі телеканалу OdesaLive, інформує NNS , посилаючись на agropolit.com.

Білоусова виділила три причини цього зростання: одну загальносвітову та дві внутрішні.

«Загальна світова причина, яка штовхає вартість продовольства та харчів (в тому числі й на соціальні продукти як от м'ясо, цукор, соняшникова олія) – зменшення світового врожаю зернових і як наслідок – подорожчання комбікормів для тваринницьких підприємств. В Україні вона реалізується так: нещодавно була вже третя заява кількох тваринницьких асоціацій про те, що недоотримання врожаю призвело до зростання цін на зернові на 75-80% і відповідно – на корми для свиней та птиці на 45-50%. Комбікорми в структурі собівартості продукції тваринництва у середньому займають 65-70%, тому ми бачимо через це подорожчання виробництва. Тобто це перший фактор і в ньому ми як країна не унікальні, а йдемо в ногу зі світом»,

– пояснює вона.

Окрім цього, за словами Наталії Білоусової, є ще дві внутрішні причини зростання цін на яйця.

Перша – підвищення мінімальних заробітних плат, подорожчання енергоносіїв, що впливає на загальні виробничі затрати і збільшує собівартість яєць.

Друга внутрішня причина криється у ситуації довкола найбільшого українського виробника яєць – компанії «Авангард».

Головний редактор AgroPolit.com Наталія Білоусова нагадала внутрішню структуру ринку яєць за 2020 рік. ТОП-3 виробника яєць за минулий рік виглядають виглядають так:

25% ринку – «Авангард»

20% – «Овостар»

12% – «Інтер-бізнес».

Другий внутрішній фактор стосується найбільшого виробника яєць – компанії «Авангард» (у її власника, засновника Ukrlandfarming Олега Бахматюка є відкритий конфлікт із НАБУ – Авт.), який впливає на його роботу – закриття фабрик, зменшення кількості працюючих та спад виробництва, тобто пропозиція яєць від компанії об’єктивно за рік через нього зменшилась. Що це за фактор? Він полягає у тому, що близько 1,5 року тривають судові розбірки цієї компанії з НАБУ: ми бачимо, що через ці розбірки найбільший виробник м’яса птиці не може нормально функціонувати, кредитуватися. На сьогоднішній день компанія закрила 7 своїх фабрик (раніше про такі плани заявляв засновник Авангарду Олег Бахматюк – Авт.) і звільнила 3500 працівників. Насправді це непроста ситуація: найбільший виробник виграв ряд судових справ, в той час у НАБУ своя позиція. Оця вся невирішеність ситуації призводить до того, що «Авангард» зменшує виробничі потужності – за рік вони скоротилися на 25%», – пояснює вона.

За словами Білоусової, всі ці три фактори в тій чи іншій мірі і призводять до того, що ціни на курячі яйця зростають.

Зазначимо, що фахівці Асоціації тваринників України відзначають, що яйця вже не подешевшають, а можливо навіть подорожчають.