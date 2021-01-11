Напрацьовано два підходи: як Кабмін планує знижувати тарифи на газ

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У Кабінеті міністрів за дорученням президента напрацювали шляхи вирішення питання зростання тарифів на газ для населення. В уряді мають два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи.

Про це на сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Перший розроблений урядом підхід, за словами прем'єра, полягає в тому, що формування тарифів на газ відбуватиметься за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України". Також пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

"Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил",

- пояснив він.

Другий підхід, як розповів Шмигаль, пропонує державна компанія "Нафтогаз". Він полягає у посиленні конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ.

"Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців",

- додав прем'єр.

Також в Кабміні сформували механізм для зменшення ціни на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг терміново проведе ретельну перевірку газопостачальників з найвищими тарифами на транспортування газу.

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