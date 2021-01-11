Місія МВФ відновила роботу в Україні

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Місія європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми з понеділка, 11 січня, поновлює свою роботу в Україні та планує низку зустрічей з представниками влади.

Про це повідомили Укрінформу в Представництві МВФ в Україні, передає NNS.

«Місія Європейського Департаменту МВФ з питань першого перегляду програми сьогодні поновлює свою роботу зустрічами з представниками влади»,

- зазначили у представництві МВФ.

У представництві нагадали, що місія дистанційно обговорює з владою України останні актуально економічні події, а також заходи і реформи, необхідні для завершення першого перегляду.

Як повідомлялося, місія працювала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.