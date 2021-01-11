Стало відомо, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії

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У Міністерстві соціальної політики України розповіли, скільком жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей країна виплачує пенсію. Про це повідомляє міністр профільного відомства Марина Лазебна, інформує NNS , посилаючись на fbc.ua.

За словами чиновниці, на цю мить мова йде про 660 тисяч українців. Також вона зазначила, що на цей час жителі тих територій можуть отримати виплати на двох КПВВ – це “Щастя” та “Золоте”.

Там же можна та оформити своє право на отримання пенсії.

«Я за те, щоб люди, які заробили свою пенсію в Україні, повинні її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови та можливості»,

– сказала міністр.

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