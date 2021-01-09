Аграрні рекорди областей у 2020 році

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Опубліковано аграрні рекорди різних областей України у 2020 році, повідомляє NNS , посилаючись на agroter.com.ua.

Вінницька область: в 2020 р. в регіоні зібрали найбільший урожай картоплі (1,9 млн т) та цукрового буряку (1,7 млн т).

Волинська область вже кілька років поспіль в регіоні фіксують найбільші посівні площі під врожай тритикале — гібриду пшениці та жита.

На Житомирщині зібрали найбільший урожай вівса (97,9 тис. т) та гречки (18,3 тис. т).

У Запорізькій області зібрали найбільший урожай гороху — 120,2 тис. т.

На Львівщині найкраще впоралися з освоєнням коштів дотації на утримання корів. Загалом 50 фермерських господарств отримали 6,5 млн грн на утримання 1 296 корів.

Миколаївська область тішить найбільшим збором урожаю ячменю, який становив 838 тис. т.

Одеська область створила найбільше об’єднаних територіальних громад — 91 ОТГ. У регіоні протягом року компенсовано найбільше кредитів в рамках програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2020 р.». Загалом позик компенсували на 91,6 млн грн.

Полтавська область відзначилася тим, що виробила найбільше молока – 681,3 тис. т.

Сумська область — індекс сільськогосподарської продукції в регіоні за підсумками січня-листопада 2020 року склав 103,6% до відповідного періоду попереднього року. Теж саме стосується показників в сільськогосподарських підприємствах області – 104,9% та господарствах населення – 99,2%.

На Харківщині зібрали найбільший урожай пшениці — 2,7 млн т.

Херсонська область традиційно отримала найбільший врожай овочів (1,2 млн т) та рису (37,9 тис. т).

Хмельницька область встановила рекорд із найбільших посівних площ під сою (131,5 тис. га) та квасолю (6,4 тис. га).

Чернігівська область зібрала найбільший урожай кукурудзи — 3,9 млн т.