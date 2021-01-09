Аграрні рекорди областей у 2020 році

- 09 січ. 2021
- Перегляди: 67
Завантажте мобільний додаток сайту
Опубліковано аграрні рекорди різних областей України у 2020 році, повідомляє NNS , посилаючись на agroter.com.ua.
- Вінницька область: в 2020 р. в регіоні зібрали найбільший урожай картоплі (1,9 млн т) та цукрового буряку (1,7 млн т).
- Волинська область вже кілька років поспіль в регіоні фіксують найбільші посівні площі під врожай тритикале — гібриду пшениці та жита.
- На Житомирщині зібрали найбільший урожай вівса (97,9 тис. т) та гречки (18,3 тис. т).
- У Запорізькій області зібрали найбільший урожай гороху — 120,2 тис. т.
- На Львівщині найкраще впоралися з освоєнням коштів дотації на утримання корів. Загалом 50 фермерських господарств отримали 6,5 млн грн на утримання 1 296 корів.
- Миколаївська область тішить найбільшим збором урожаю ячменю, який становив 838 тис. т.
- Одеська область створила найбільше об’єднаних територіальних громад — 91 ОТГ. У регіоні протягом року компенсовано найбільше кредитів в рамках програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2020 р.». Загалом позик компенсували на 91,6 млн грн.
- Полтавська область відзначилася тим, що виробила найбільше молока – 681,3 тис. т.
- Сумська область — індекс сільськогосподарської продукції в регіоні за підсумками січня-листопада 2020 року склав 103,6% до відповідного періоду попереднього року. Теж саме стосується показників в сільськогосподарських підприємствах області – 104,9% та господарствах населення – 99,2%.
- На Харківщині зібрали найбільший урожай пшениці — 2,7 млн т.
- Херсонська область традиційно отримала найбільший врожай овочів (1,2 млн т) та рису (37,9 тис. т).
- Хмельницька область встановила рекорд із найбільших посівних площ під сою (131,5 тис. га) та квасолю (6,4 тис. га).
- Чернігівська область зібрала найбільший урожай кукурудзи — 3,9 млн т.