Степанов пояснив логіку заборони торгівлі певними товарами у супермаркетах

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Як повідомлялося раніше, в Україні під час посиленого карантину заборонили продавати в магазинах іграшки, одяг та низку інших товарів.

Це зроблено для того, щоб скоротити число покупців і контактів між ними, - пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua.

Роз’яснення посадовець надав під час сьогоднішнього брифінгу 9 січня.

Зокрема міністр прокоментував публікації у соцмережах щодо продажу певних товарів, які заборонено на період посиленого карантину.

"Деякі трактування доходили до відвертого абсурду. По-перше, COVID не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках... Логіка тут зовсім в іншому",

– заявив Степанов.

Він додав, що, наприклад, з 100 відвідувачів супермаркету тільки 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через інтернет.

Міністр також наголосив, що під час локдауну немає проблем з покупкою сигарет – їх "з легкістю" можна купити в кіосках. На кіоски не поширюються обмеження, оскільки вони не приймають відвідувачів.

"Що стосується реалізації цигарок - ще одне питання, яким дуже стурбоване населення. Їх ви можете з легкістю придбати в кіосках, оскільки там прийом відвідувачів не здійснюється. Постанова не передбачає призупинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками",

- заявив Степанов.

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