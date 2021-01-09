Купіть квиток: міністр закликав підтримати культуру під час карантину

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Міністр культури України Олександр Ткаченко нагадав про діючі під час локдауну обмеження в роботі закладів культури і дав пораду, як підтримати робітників креативної індустрії. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сторінку Ткаченка у Фейсбуці.

"Один із способів — купити вже зараз онлайн книгу, квиток або абонемент на виставу, фільм або будь-яку іншу постановку заздалегідь. Скажімо, з 25 січня, коли обмеження ослабнуть і можливість відвідати заклади знову повернеться»,

— написав Ткаченко.

Також він закликав скористатися часом, що з'явився на карантині, щоб відвідати історико-культурні заповідники, доступ куди не обмежувався.

Решту змін у роботі галузі культури Мінкульт проілюстрував інфографікою.