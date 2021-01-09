Як відрізнити справжній платіжний сайт від шахрайського: роз’яснення НБУ

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Фейковий сайт виглядає майже так само, як і справжній платіжний ресурс. Шахраї привертають увагу жертв рекламою “Платежі без комісії”, повідомляє NNS , посилаючись на Національний банк України.

“Жертва заходить на сайт, який виглядає майже як звичайний платіжний сайт, вводить реквізити, підтверджує операцію SMS-кодом”,

– інформують у НБУ.

Що робить шахрай:

підмінює номер картки отримувача на свій. Ще й може додати зайвий нулик до суми переказу.

Фактично жертва власноруч переказує шахраю свої гроші.

Як можна натрапити на такий сайт:

шахраї розміщують рекламу «Платежі без комісії», чим привертають увагу своїх жертв.

Що робити, щоб цього не сталося:

Перевіряти сайти на сервісі Кіберполіції «STOP FRAUD».

Користуватися сайтами, адреси яких містять: https:// та значок «Замочок», значки захисту онлайн покупок від платіжних систем – Verified by Visa та Mastercard Secure card.

Здійснювати перекази через інтернет-банкінг вашого банку.