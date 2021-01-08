Що відбувається в українських супермаркетах у перший день локдауну

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Магазини багатьох великих мереж продовжили продаж товарів, які були заборонені на час локдауну, введеного урядом з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Telegram-канал PavlovskyNews.

У магазинах мереж "Ашан " і" АТБ " доступ до товарів, які заборонено продавати в період локдауну, перекритий стрічками. Але в "Ашані" такі товари можна купити, зробивши на місці онлайн замовлення.

Однак багато магазинів працюють в звичайному режимі, чим порушують правило локдауна.

"Сільпо", "Фора", "Новус" і "Білла" вирішили не обносити ряди забороненою стрічкою і продають всі представлені в асортименті товари. Тут ви легко зможете купити все необхідне, навіть залишки новорічних іграшок",

- зазначає PavlovskyNews.

Він також повідомляє, що деякі магазини, які спеціалізуються на продажу косметики та побутової хімії (Watsons, EVA, "Космо") закриті, а інші продовжують працювати, але 70% торгових площ перекрито.

Відкриті також магазини, які продають побутову техніку ("Алло", "Фокстрот", "Цитрус", COMFY, ELDORADO і MOYO). Однак для продажу доступні виключно засоби зв'язку (телефони, навушники та планшети), а інші товари можна купити онлайн.