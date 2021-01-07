У Зеленського розповіли, скільки підприємців отримали допомогу від держави

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У межах ініційованої Президентом допомоги на період карантину вже перераховано 3,64 млрд грн, виплати завершаться найближчими днями, - повідомляє NNS , посилаючись на Офіс президента України.

Президент України Володимир Зеленський задоволений тим, як швидко та ефективно уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації втрат, спричинених карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу, - зазначається на сайті.

«Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна»,

– наголосив глава держави.

Нині до півмільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Загалом перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

«Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників»,

– сказав він.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що для реалізації програми держдопомоги був обраний портал онлайн-сервісів державних послуг «Дія», що дало можливість максимально спростити та автоматизувати процес подачі заявок на отримання допомоги. Реєстрація для одержання виплат і їхнє здійснення відбувались дистанційно – без контакту з чиновником.

«За рік роботи додаток «Дія» продемонстрував, що держава може й має бути сервісом для людини, що державні послуги можна отримувати швидко, зручно, у будь-який час та з будь-якого місця. Що бюрократія, черги, купа папірців та корупція можуть і мають залишитися в минулому»,

– наголосила міністр.

Вона також відзначила своєчасність запуску порталу «Дія», адже у рік пандемії він дав змогу людям оформити важливі державні послуги дистанційно, без черг та скупчень, не наражаючи на небезпеку своє здоров’я.

Марина Лазебна подякувала Президентові Володимиру Зеленському, який був головним рушієм створення цифрової держави, а також колективу Міністерства цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим за ефективну роботу з переведення державних послуг в онлайн.

«Понад 20 тисяч батьків змогли отримати онлайн державні послуги при народженні дитини через портал «Дія», у тому числі як складові комплексної послуги «єМалятко». Це й допомога при народженні дитини, й видача посвідчення батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях. Це й відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною віком до трьох років «Муніципальна няня»,

– нагадала очільниця Мінсоцполітики.

«Це ті кроки до людей, які ми як соціальна держава продовжимо здійснювати й у 2021 році»,

– додала вона.

Денис Шмигаль наголосив, що у 2021 році продовжиться та розшириться програма доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.

«Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску»,

– зазначив голова уряду.

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