Скільки грошей віддасть кожен українець державі у 2021 році

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Середньостатистичний працюючий українець віддасть державі половину своїх доходів. Такі розрахунки опублікував проект "Ціна держави", повідомляє NNS з посиланням на inshe.tv.

За рік в середньому кожен працюючий українець віддасть державі 97043 гривні.

При середній по країні зарплаті 10974 гривень потрібно буде виплатити:

35989 гривень єдиного соціального внеску,

31900 гривень прибуткового податку та військового збору,

21948 грн. податку на додану вартість у покупках та розрахунках за послуги,

1168 грн. - мита при купівлі імпортних товарів,

6038 грн. - акцизу при купівлі підакцизних товарів (бензин, алкоголь тощо).

З виплачених до бюджету грошей найбільше піде на виплату пенсій – 43743 гривні.

Також середній українець профінансує освіту на 10858 гривень, на підтримку економіки віддасть 7862 гривні, на медицину – 6913 грн., 5972 - на правоохоронні органи, 5904 - на виплату відсотків за держборгом, 4302 грн. - на ЗСУ та 3517 гривень на утримання чиновницького апарату.