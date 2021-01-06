Світовий банк прогнозує зростання економіки України у 2021 році на 3%

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У 2021 році варто очікувати на зростання світової економіки на 4%, а економіки України — на 3%. Однак ці показники можуть погіршитися у разі швидкого поширення COVID-19.

Про це йдеться у прогнозі Світового банку «Глобальні економічні перспективи», оприлюдненому 5 січня, пише Громадське, передає NNS.

В установі наголосили, що для росту економічних показників країнам необхідно вдаватися до рішучих кроків щодо приборкання пандемії COVID-19 та впровадження реформ, що сприяють збільшенню інвестицій.

«Хоча глобальна економіка, здається, вступила у помірне відновлення, перед політиками постають серйозні проблеми — в галузі охорони здоров'я, управління боргами, бюджетної політики, банківської сфери та структурних реформ»,

— зазначив президент Світового банку Девід Малпасс.

Крім того, на 2022 рік Світовий банк прогнозує зростання української економіки на 3,1%. Проте в установі наголосили, що якщо у світі відбудеться прискорення поширення COVID-19, зростання світової економіки може сповільнитися. Зокрема, у 2021 році цей показник може становити всього 1,6%, а не 4%.

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В установі резюмували, що у 2020 році економіка у світі скоротилася на 4,3%. В Україні цей показник впав на 5,5%. Причиною цього називають пандемію COVID-19.

У Світовому банку зазначили, що пандемія значно посилила боргове навантаження на країни, що розвиваються. Якщо ж подальшого зростання економіки не відбудеться, борги цих країн можуть ще більше зрости, а обслуговувати їх стане ще важче.

«Світовій спільноті потрібно діяти швидко та наполегливо, щоб переконатися, що нещодавнє накопичення боргу не закінчиться низкою боргових криз. Світ, що розвивається, не може дозволити собі ще одне втрачене десятиліття»,

— сказав виконувач обов'язків віцепрезидента Світового банку з питань рівного зростання та фінансових установ Айхан Косе.

Нагадаємо, 15 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. У цьому документі зростання української економіки у 2021 році прогнозується на рівні 4,6%.