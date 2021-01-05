Електричне опалення подорожчає вдвічі: якими будуть нові тарифи

Завантажте мобільний додаток сайту

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скасувала пільговий тариф для українців, які користуються електричним опаленням.

Унаслідок цього опалення подорожчає удвічі. Про це у Facebook повідомив адвокат Володимир Тимошин, передає «Обозреватель», інформує NNS.

"Чергові "покращення". НКРЕКП видала нову постанову (буде опублікована сьогодні, якраз під Різдво). З 06.01.2021 року скасовано пільговий тариф для споживачів, які користувалися електроопаленням",

– пише Тимошин.

За його словами, з першого жовтня до першого квітня діяв тариф 0,9 грн вдень і 0,45 грн вночі (за двотарифного лічильника) до 3000 кВт на місяць. Новий тариф становить 1,68 грн удень і 0,9 грн вночі.

"Свого часу споживачі (переважно це приватний сектор) відмовилися від газу, придбали електрокотли, перейшли на електроопалення, повіривши державі. У зимовий період оплата становила в середньому 2500-3000 грн. Тепер це буде 5000-6000 грн. З Новим роком! З Різдвом. З Новими тарифами!",

– резюмував Тимошин.

Як повідомлялось, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, тож перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза. Крім того, в уряді вже розробляють проєкт нового перегляду цін, який, імовірно, ухвалять після закінчення опалювального сезону.

Отже, зараз розглядається такий варіант:

із 1 січня ввести єдиний тариф – 1,68 грн за кВт*год (рішення вже ухвалено);

із 1 квітня (орієнтовно) або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт*год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.