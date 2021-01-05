В Україні введуть нову доплату до пенсії: кому пощастить

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У 2021 році для певної категорії пенсіонерів в Україні планують ввести нову доплату, повідомляє NNS , посилаючись на портал Хвиля.

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, пенсіонери у віці від 75 до 80 років зможуть претендувати на доплату до пенсії в розмірі 400 гривень, причому доплату цю вони будуть отримати щомісяця з 1 липня.

Нараховуватися доплата буде при досягненні пенсіонером 75-річного віку.

Крім того, продовжать виплачувати по 500 гривень пенсіонерам старше 80 років.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року в Україні розмір мінімальної зарплати зріс до 6000 гривень, у зв'язку з чим будуть підвищені соціальні стандарти. Однак на тлі підвищення зарплат і пенсій зростуть і тарифи на послуги ЖКГ, податки і ціни на деякі товари.

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