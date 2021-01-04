Борг України за рік збільшився на 100 млрд гривень

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Україна запозичила за рік на 116 млрд грн більше, ніж погасила боргів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на видання РБК-Україна, яке посилається на прес-службу Мінфіну.

Запозичення до загального фонду державного бюджету за 2020 рік становили 621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період. При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2020 рік склали 385,5 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування - 119,6 млрд грн (88,0% плану).

Таким чином, запозичення на 116,4 млрд грн перевищили погашення та обслуговування (505,1 млрд грн).

За даними Мінфіну, за 2020 рік загальний фонд державного бюджету було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд гривень.

Всього державні внутрішні запозичення за 2020 рік склали 389,2 млрд грн (94,6% від плану), в тому числі:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 млрд грн, в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 130,8 млрд грн (3,9 млрд доларів та 0,8 млрд євро);

здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій АТ "Укрексімбанк".

Із зовнішніх джерел за цей період залучено 232,3 млрд грн (92,4% від плану), у тому числі:

33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;

8,2 млрд грн (291,0 млн доларів) отримання коштів позик МБРР в рамках проектів "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" та "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19 в рамках Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення";

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;

15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;

55,4 млрд грн (2,0 млрд доларів) шляхом розміщення 12-річних євробондів в доларів під 7,253% річних, у т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд доларів) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;

9,0 млрд грн (328,8 млн доларів) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другої серії з метою здійснення правочину з державними деривативами;

8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc.

16,7 млрд грн (0,6 млрд доларів) шляхом дорозміщення 12-річних ОЗДП 2020 року під 7,253% річних;

9,6 млрд грн (340,7 млн доларів) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.

Як повідомляло ся раніше, станом на 31 жовтня 2020 року склав 2 368,18 млрд грн або 83,27 млрд доларів.