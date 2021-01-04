В Україні скасували мито на ввезення вина з ЄС

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В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення вина з ЄС.

Це передбачено зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, пише AgroPolit.com, передає NNS.

До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр.

У 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили винної продукції на $1,3 млн. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина (поставки на суму $1 млн).

При цьому імпорт вина минулого року становив $146,7 млн.

Україні загрожує втрата внутрішнього ринку винопродукції. Причинами цього слугує зменшення обсягів збору й переробки винограду на виноматеріали, обмежена купівельна спроможність, експансія товарів іноземного виробництва на ринку України. Зокрема, у 2019 році на виноматеріали було перероблено лише 124 тис. т, що удвічі менше показників попередніх років – 271 тис. т у 2017 році і 274 тис. т у 2018 році.

Нагадаємо, Україна та Європа готуються внести правки в діючу угоду про Зону вільної торгівлі з єврозоною на наступні 5-ть років. Вікно нових можливостей з ЄС для нашої країни офіційно відкриється з 1 січня 2021 року, а неофіційно – перемовини про перегляд стартували ще на початку 2020 року.