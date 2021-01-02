Україна знову купує електроенергію у РФ та Білорусі

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В Україні з 1 січня 2021 року знову здійснюється імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Відповідне рішення прийняла НКРЕКП (Нацкомісія з регулювання в енергетиці та комунальних послугах) в середині грудня, повідомляє NNS , посилаючись на Перший діловий.

Згідно з цим рішенням можливість купувати електрику в Білорусі та Російської Федерації поновлюється з першого дня 2021 року. І вже з 1 січня компанія «Укренерго» відкрила трейдерам доступ до мереж для покупки електроенергії у двох вищеназваних країнах. За словами глави профільного парламентського комітету Олексія Кучеренка, трейдерам дозволено придбати в Білорусі та Росії 2,4 гігавата електрики.

Імпорт електроенергії з Білорусі та РФ, який поновився, – одна з причин підвищення вартості світла для населення в 1,86 раза.

Закупівля електроенергії в Російській Федерації може призвести до знищення всієї енергетичної галузі в Україні. Таку думку 25 листопада висловив глава Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

Також раніше повідомлялося, що у квітні минулого року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.