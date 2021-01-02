Ціна на яйця в Україні – що буде з нею. Прогноз експерта

Завантажте мобільний додаток сайту

Експерти відзначають, що високі ціни на яйця, які ми спостерігали у грудні 2020 року через подорожчання кормової сировини, найімовірніше, залишаться на тому ж рівні, або ж іще зростуть, - повідомляє NNS , посилаючись на Агроцентр.

Відповідну інформацію надала прес-служба Асоціації тваринників України.

“Оскільки кінець 2020 року сколихнув кормовиробників нестабільністю ринку сировини, стрімким ростом цін зернових (кукурудза, пшениця) та білкових (шрот/макуха сої та соняшника) на фоні їх дефіциту, це стало причиною здорожчання і комбікормів, які займають до 70−75% собівартості виробництва продукції“,

— розповідає Ірина Бойко, експерт із птахівництва Асоціації тваринників України та компанії AVA Group.

За її словами, на фоні цих обставин фермери «бояться», що невистачить корму: деякі виробники скорочують поголів’я птиці, а деякі — навіть вимушені закриватися, щоб перечекати непередбачувані коливання.

“На кінець грудня 2020 року собівартість виробництва яєць на підприємствах коливається в межах 22 грн/10 шт., а кінцева ціна на полицях споживачів — від 30 грн/10 шт. Питання, як зміниться ціна у січні 2021? Жоден виробник не має чіткої відповіді”,

— додає Бойко.

Разом з тим, після новорічних свят попит споживачів знизиться, а от ціна на яйця, найімовірніше, збільшиться, у зв’язку з поступовим скороченням поголів’я птиці та продовженням зростання цін на ринку сировини.