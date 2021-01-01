Тарифи, пенсії, зарплати, податки: головні зміни з 1 січня 2021 року

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На кухнях за новорічними столами під час святкувань українці обговорюють низку змін, які для багатьох стали приголомшливими. Тарифи, податки… Підвищення останніх боляче вдарить по сімейним бюджетам пересічних громадян.

Про головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня NNS повідомляє, посилаючись на zaxid.net

Зарплатня у 2021 році

Із 1 січня 2021 року зросла мінімальна зарплата – з 5 тис. до 6 тис. грн у місячному вимірі. Це перше підвищення зарплати, заплановане цьогоріч. Із 1 грудня вона має зрости до 6,5 тис. грн.

Від показника мінімальної зарплати залежать величини податків і зборів, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів.

Пенсії у 2021 році

Унаслідок підвищення мінімальної зарплати відбувся перерахунок пенсій для окремих категорій пенсіонерів. Він стосується людей, що досягли 65-річного віку та мають 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років – для жінок.

Мінімальна пенсія для таких пенсіонерів зросла з 2100 до 2 400 грн.

Прожитковий мінімум у 2021 році

Розмір загального прожиткового мінімуму, до якого прив’язаний розрахунок різних соціальних виплат, пільг, суми єдиного податку, становить 2 189 грн. Він зріс 1 грудня 2020 року, тож у січні 2021-го залишився без змін.

Водночас прожитковий мінімум для окремих груп населення змінився. Зокрема, для дітей віком до шести років сума з 1 січня становитиме 1 921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір такого мінімуму більший – 2 395 грн.

Для працездатних осіб з 1 січня цей показник становитиме 2 270 грн, для непрацездатних – 1 769 грн.

Показники прожиткового мінімуму заплановано збільшити також у ліпні та грудні.

Податки у 2021 році

Зі збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму пов’язане збільшення податків для фізичних осіб-підприємців.

Єдиний соціальний внесок для ФОПів І-ІІІ груп з 1 січня зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць або 3960 грн за квартал.

Єдиний податок для ФОПів І групи становитиме 227 грн (10% від нового прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Водночас до травня 2021 року для підприємців цієї групи запроваджені податкові канікули.

Єдиний податок для ФОП ІІ групи – 1200 грн (20% від нової мінімальної зарплати).

Тарифи у 2021 році

Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 січня – це 1,68 грн за кВт/год. Раніше уряд скасував «пільговий тариф» по 90 коп. за кВт/год, який діяв за умови споживання до 100 кВт/год.

Тарифи на природний газ для населення у січні також зросли, порівняно з груднем.

Вартість гарячої води, централізованого тепло- та водопостачання також зростають. Тарифи відрізняються у різних регіонах України.

Субсидії-2021

Від початку року в Україні обіцяли почати перевіряти усіх, хто звернеться по отримання соціальної допомоги. До того, як призначити соцдопомогу, дані про кожного, хто потребує пільг, перевірятимуть згідно з даними різних реєстрів.

Інформація про кожного прохача потрапить на спеціальну платформу, на якій можна буде побачити: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової тощо. На основі цієї інформації ухвалюватимуть рішення про субсидії.

Документи у 2021 році

Із 1 січня зросла вартість оформлення біометричних паспортів, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання.

Вартість паспорта громадянина України у формі картки зросла з 345 грн до 363 грн (оформлення до 20 робочих днів) і з 471 грн до 489 грн (до 10 робочих днів).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон тепер стане у 694 грн за умови оформлення документа до 20 робочих днів (нині 682 грн), або у 1046 до семи робочих днів (нині 1034 грн).

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, а посвідки на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.

Біометричний паспорт громадянина України вперше при досягненні 14-річного віку при оформленні до 20 робочих днів буде і надалі безкоштовним.

Кредити-2021

1 січня набув чинності закон, згідно з яким фінансові установи повинні розкривати повну вартість мікрокредитів – позик, які менші за мінімальну зарплату у шість тисяч гривень, та короткострокових запозичень терміном дії до одного місяця.

Фінансові компанії зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами з усіма без винятку витратами клієнта. Зокрема такі вимоги стосуються і реклами позик.

Максимальна планка штрафів та пені – це тепер подвійна сума кредиту. При чому таке обмеження заборонено збільшувати за домовленістю сторін, навіть якщо така умова передбачена в угоді.