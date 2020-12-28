Стало відомо, на який період ФОПів звільнили від податків

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Стало відомо, на скільки ФОПів звільнили від податків і кого саме. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сторінку Офісу президента у Фейсбуці.

Фізичні особи-підприємці першої групи з грудня 2020 року до травня 2021 року включно звільняються від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.

Також, Державна податкова служба України розмістила інформацію, що з 01.01.2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів ДПС для сплати ЄСВ, пише agronews.ua/news.

Реквізити IBAN-рахунків для сплати ЄСВ в розрізі областей розміщені за посиланням.

Казначейство наголошує, що кошти, сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню податків, зборів та ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.