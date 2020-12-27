Обережно! НБУ розповів про фейкові платіжні сайти

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У Національному банку закликали українців звертати увагу на такий поширений метод виманювання грошей, як фейкові платіжні сайти, повідомляє NNS , посилаючись на Укррудпром.

Схема наступна: жертва заходить на такий сайт, який виглядає майже як офіційний, вводить реквізити і підтверджує операцію SMS-кодом. Шахрай же підміняє номер картки одержувача на свій і навіть може додати зайвий нуль до суми переказу.

В такому випадку жертва фактично власноруч переводить шахраєві свої гроші. Перевірити такий сайт можна наступним чином: зловмисники часто розміщують рекламу "платежі без комісії", чим привертають увагу наївних громадян. В першу чергу варто перевіряти такі сайти на сервісі кіберполіції-Stop Fraud.

По-друге, варто користуватися сайтами, адреса яких містить https:// і значок "Замок", значки захисту онлайн-покупок від платіжних систем — Verified by Visa і Mastercard Secure card.

По-третє, здійснювати перекази через Інтернет-банкінг вашого банку