Якім ФОПам не потрібно застосовувати РРО та/або ПРРО з 1 січня

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1 січня 2021 року набирає чинності розд. І Закону № 1017, який вносить зміни, зокрема, до пункту 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» ПКУ, повідомляє NNS , посилаючись на Ліга.Закон.

Новою редакцією п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ передбачено, що до 1 січня 2021 року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку II-IV груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн., крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку II-IV груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

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