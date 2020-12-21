Місія МВФ розпочала роботу в Україні

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Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 21 грудня, розпочинає роботу в Україні. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє NNS , посилаючись на УНН.

“Якщо говорити про якісь додаткові заходи, то на сьогоднішній день з боку Нацбанку виконані всі передумови для того, щоб місія почала своє рев'ю (перегляд програми з Україною - ред.). Ви знаєте, що традиційним для такого часу місії структурним маяком є затвердження Державного бюджету, і він також був затверджений. Тому, у принципі, з точки зору важливих і принципових речей – вони зроблені, і місія розпочинає роботу сьогодні”,

- сказала Рожкова.

Вона зауважила, що НБУ виконав всі структурні маяки МВФ для продовження співпраці та отримання наступного траншу.

“У нас одним з основних маяків була розробка оновленого, або зміненого закону про банки і банківську діяльність. На сьогодні цей законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді”,

- зазначила представник НБУ.

З її слів, другий серйозний момент – це затвердження планів державних банків по роботі з проблемними активами, Нацбанк також це зробив.

“Третій момент – нам треба було затвердити на Раді фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування фізичних осіб – це також було зроблено”,

- додала Рожкова.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-by вже на початку 2021 року.