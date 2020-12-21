«Карантинні» 8 тисяч: кого змусять повернути

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В Офісі великих платників податків ДПС повідомили, кому із отримувачів “карантинної” допомоги від Уряду доведеться її повернути на рахунки держави, інформує NNS , посилаючись на news.finance.ua.

Йдеться про звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів.

Хто поверне гроші?

У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких було виплачено одноразову матеріальну допомогу, що впливають на право застрахованої особи на її одержання, сума одноразової матеріальної допомоги підлягає поверненню застрахованою особою.

Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам. Рішення органу Пенсійного фонду України є виконавчим документом.

Довідка:

8 грудня Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий раніше Верховною Радою закон щодо підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень.

У законі вказано кілька видів виплат для ФОП і їхніх найманих працівників. Виплати проводять на підставі їхніх заяв в електронній формі, поданих через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (“Дія”).

Подати заявку на отримання такого виду допомоги від держави можна до 31 грудня 2020 року.