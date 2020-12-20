Стало відомо, скільки українців не платять податки

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Понад 4 млн осіб в Україні систематично не платять податки , заявив голова ДПС, - повідомляє NNS , посилаючись на mind.ua.

Торік податківці в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали ні копійки доходу

Голова Державної податкової служби (ДПС) Олексій Любченко заявив, що в Україні понад 4 млн осіб систематично не платять податки. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами торік податківці в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали ні копійки доходу.

«Крім того, 4,1 млн громадян України (це ті, хто на підконтрольній території) не видимі на податковій карті України. Жодної дії в плані сплати податків, жодної офіційної дії»,

– сказав він.

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