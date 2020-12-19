Тариф на електроенергію в Україні може зрости удвічі

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В Україні тариф на електроенергію в 2021 році може збільшиться з 90 копійок (у разі споживання до 100 кВт*год) до 2,4 грн.

Про це OBOZREVATEL розповіли співрозмовники в Кабінеті міністрів, передає NNS.

Так, зараз уряд розглядає варіант повного скасування спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, що призведе до зростання цін для населення удвічі.

"Йдеться про два-три етапи підвищення. Завдання – ввести ринкове регулювання цін, як це працює на ринку газу. Кандидат на посаду міністра енергетики Юрій Вітренко, який відстоював ринкові тарифи на газ, може стати реформатором у цьому контексті. Після його призначення одним із важливих завдань стане нормалізація ситуації на ринку електроенергії, скорочення заборгованості підприємств і вихід на ринкові механізми",

– розповідає співрозмовник.

Є і більш м'які варіанти: спочатку скасувати пільговий тариф на перші 100 кВт*год. Тобто замість 90 копійок доведеться платити 1,68 грн. Також можуть скасувати знижку в 50% під час споживання "струму" вночі (т. зв. "нічний тариф").

Раніше ми писали: У 2021 році тарифи на електроенергію для населення зростуть

В Україні востаннє тарифи на електроенергію підвищували ще в 2017-му, відтоді її ринкова вартість злетіла удвічі, проте тариф не переглядали. І чим довше з цим зволікають, тим більше проблем виникає.

Експертка "Опори" Тетяна Бойко пояснює: поки немає конкурентних тарифів, компаніям невигідно продавати електроенергію безпосередньо населенню.

"Ціна повинна бути набагато вищою. Є два тарифи, і той, який до 90 копійок, навіть транспортування не покриває, не те щоб компенсувати витрати на виробництво",

– впевнена Бойко.

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