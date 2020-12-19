Місія МВФ почне роботу в Україні до кінця року

- 19 груд. 2020
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Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні 21-23 грудня 2020 року. Візит проведуть в онлайн-форматі через пандемію.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Громадське, інформує NNS.
Він зазначив, що місія перегляне програму stand by, яку погодили у червні цього року.
«Початок роботи місії МВФ є свідченням підтримки України та позитивним сигналом щодо виплати наступного траншу»,
— сказав прем'єр.
Він також подякував президенту, Мінфіну та іншим відповідальним структурам за «плідну роботу над виконанням структурних "маяків" і наших міжнародних зобов'язань».
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Нагадуємо:
10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України stand by розміром 5 мільярдів доларів і терміном на 1,5 року. Кошти планують перерахувати чотирма траншами.
Майже одразу Україна отримала $2,1 мільярда першого траншу. Два наступні мали надійти до кінця 2020 року на загальну суму 3,5 млрд доларів, а четвертий транш — у 2021 році. Але зараз цей процес фактично поставлений на паузу.
Для того, щоб Україна отримувала транші, потрібно виконувати певні вимоги. Зокрема, продовжити пенсійну, медичну, освітню та антикорупційну реформи.
У вересні в МВФ наголошували на тому, що незалежність антикорупційних органів є однією зі складових для надання кредитів Україні. Якраз тоді Конституційний суд спершу визнав незаконним призначення Артема Ситника директором НАБУ, а згодом ще й скасував низку антикорупційних норм, зокрема щодо недостовірного декларування.
Нещодавно Рада змогла повернути повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції та відповідальність за брехню в деклараціях. У Мін'юсті тим часом переконують, що Ситник залишається законним директором НАБУ.