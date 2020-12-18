Енергоатом розпочинає процес проти РФ щодо компенсації за активи в Криму

- 18 груд. 2020
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«НАЕК «Енергоатом» розпочинає процес проти РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу підприємства.
Інтереси ДП «НАЕК «Енергоатом» представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має значний досвід і беззаперечне лідерство у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти Російської Федерації.
«17 грудня 2020 року між ДП «НАЕК «Енергоатом» та Міжнародною юридичною фірмою Shearman & Sterling укладено договір про надання послуг щодо підготовки та направлення повідомлення про спір від імені Компанії до Російської Федерації»,
— повідомили в Енергоатомі.
Як повідомляє liga.net з посиланням на співрозмовника в Енергоатомі, сума позову становить близько 100 млн доларів.