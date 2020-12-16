Верховна Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до закону «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, що дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65 річного віку (№ 4096), - повідомляє NNS , посилаючись на Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів.

Ухваленим законом внесено зміни до Закону України «Про державну службу», якими, зокрема, виключено норму щодо заборони вступу на державну службу особи, яка досягла 65-річного віку, надається можливість призначення особи, яка досягла 65-річного ріку, на посаду державної служби - на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу.

Законом також передбачається, що у зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою, але не більше як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Окрім того, державні службовці, звільнені у зв’язку з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року до набрання чинності цим законом, можуть бути за рішенням суб’єкта призначення поновлені на державній службі на умовах, встановлених ч.4 ст. 83 Закону України «Про державну службу» для державних службовців, строк перебування на державній службі яких продовжено.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначений законопроєкт було зареєстровано 14 вересня 2020 року шістьма народними депутатами з різних фракцій.