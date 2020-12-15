Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік

15 груд. 2020
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Верховна Рада підтримала Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки – 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП, повідомляє NNS з посиланням на Громадське радіо.

За відповідне рішення проголосувало 289 народних депутатів. Проти були 38, утрималися - 16, не голосували - 23.

Підтримали законопроєкт:

  • «Слуга народу» - 225,
  • «Батьківщина»- 12,
  • «За майбутнє» - 21,
  • «Довіра» - 20,
  • позафракційні -11.

«Опозиційна платформа - за життя», «Голос» і «Європейська солідарність» не підтримали бюджет жодним голосом.

Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року складе 6000 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6500 гривень. Пропонується встановити у 2021 році такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

Документом пропонується встановити мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

Середню зарплату очікують на рівні 13632 гривні на місяць, а безробіття у 9,2%.

У розрізі видатків на безпеку та оборону закладаються витрати на рівні 267 млрд грн, зокрема:

  • 116 млрд грн передбачено на Міноборони.
  • Міністерство внутрішніх справ отримає близько 98 млрд.
  • Видатки на освіту становлять 174 млрд грн, з яких на доплати зарплат вчителям – 21,2 млрд грн.
  • Видатки на медицину становлять 159 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%, на програму медичних гарантій планується витрати 123,4 млрд, на боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд, з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію (якщо до того часу з’явиться вакцина).
  • На програму «Велике будівництво» (розвиток дорожньої інфраструктури) планується виділити 150 млрд грн.
  • На програми підтримки малого та середнього бізнесу заплановано 12 млрд грн, з яких на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 млрд грн та на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 млрд грн.
  • Приватизація у наступному році має принести бюджету 12 млрд грн.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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